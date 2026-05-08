Sarah Borruso, ex compagna dell’imprenditore condannato per reati sessuali e traffico di droga, ha deciso di rompere il silenzio riguardo alle feste svolte in un noto locale di lusso. Si tratta di eventi frequentati da persone legate a quel mondo, che si svolgevano in ambienti di alto livello. Borruso ha descritto il contesto come un sistema che definisce malsano e degradante.

Cosa c’era dentro e dietro le feste di Terrazza Sentimento? Sarah Borruso, ex di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato a 8 anni e 4 mesi e poi a ulteriori 3 anni e 4 mesi, per violenza sessuale, detenzione e cessione di stupefacenti, è pronta a parlare. Lo fa in un libro dal titolo “ Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico ” e in un’intervista nel salotto di Verissimo, dove Silvia Toffanin le porrà le proprie domande domani 9 maggio alle 16.30 su Canale 5. “Era un sistema collaudato, malsano e degradante - racconterà Borruso nella trasmissione dell’ammiraglia Mediaset - . Provo vergogna per quello che ho fatto. È la pagina più dolorosa della mia vita: ho attraversato un percorso molto difficile per essere qui oggi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terrazza Sentimento, l’ex di Genovese rompe il silenzio: “Sistema malsano e degradante”

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“Dovevo solo capire che avevo fatto del male” @sarahbi_____ , coinvolta nello scandalo di Alberto Genovese e Terrazza Sentimento, si racconta a One More Time. #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #sarahborruso - facebook.com facebook