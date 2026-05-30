Ceccarelli ha invitato Alternativa Comune a seguire un percorso condiviso, affermando che nel loro Patto per Arezzo sono presenti le risposte alle domande del partito. La dichiarazione è stata rilasciata il 30 maggio 2026 ad Arezzo.

Arezzo, 30 maggio 2026 – Ceccarelli: “Ad Alternativa Comune dico: percorriamo la stessa strada. Nel nostro Patto per Arezzo ci sono le risposte alle vostre domande”. «Raccolgo con grande rispetto e attenzione l'appello di Alternativa Comune. Condivido profondamente il cuore della vostra riflessione: le persone non sono pacchetti di voti da spostare, sono intelligenze libere e critiche. A loro ci si rivolge solo con la trasparenza dei contenuti. Proprio perché credo in questa visione della politica basata sui fatti e sulla responsabilità condivisa, non ho problemi a rispondere in modo inequivocabile ai 5 punti che avete posto alla città. Su queste questioni siamo d'accordo, e molti di questi impegni sono già pilastri del nostro programma e del "Patto per Arezzo" che ho appena presentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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