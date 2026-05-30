La Cassa Rurale FVG ha nominato un nuovo presidente, Roberto Tonca, dopo aver registrato un utile di 16,5 milioni di euro. La decisione è stata presa a seguito delle dimissioni del precedente dirigente. Tonca assume il ruolo di guida della banca senza dettagli pubblici su come intenda gestire il risultato economico. La nomina avviene in un momento di transizione per l’istituto di credito.

? Punti chiave Come gestirà il nuovo presidente l'utile di 16,5 milioni di euro?. Chi è l'uomo scelto per guidare la banca dopo Portelli?. Come potrà la banca sostenere i giovani senza perdere le radici?. Quali strategie adotterà l'istituto per supportare le imprese locali?.? In Breve Paolo Iancis nominato vicepresidente dopo il commiato dello storico presidente Tiziano Portelli.. Bilancio 2025 approvato con un utile netto di 16,5 milioni di euro.. Presenza territoriale garantita da 23 filiali tra Trieste, Udine e Gorizia.. Oltre 36.700 clienti e più di 9.500 soci compongono il tessuto sociale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cassa Rurale FVG: Roberto Tonca guida la banca dopo l’utile di 16,5 mln

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