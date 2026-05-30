Sarah Borruso ha descritto come la propria identità si sia modificata dopo anni di comportamenti estremi, sottolineando le trasformazioni personali. Ha ricostruito il ruolo del carisma di Alberto Genovese, suggerendo che dietro la sua immagine pubblica si celavano aspetti nascosti. La testimonianza si concentra sui dettagli degli atteggiamenti e delle scelte di chi ha vissuto quegli anni di eccessi.

? Domande chiave Come si trasforma la propria identità dopo anni di eccessi estremi?. Cosa nascondeva davvero il carisma di Alberto Genovese secondo Sarah Borruso?. Perché la pubblicazione del libro è stata accusata di puro opportunismo?. Come ha fatto la donna a ricostruire se stessa dopo il trauma?.? In Breve Genovese condannato a oltre sei anni per droga e violenza sessuale.. Borruso condannata a un anno di lavoro di pubblica utilità.. Il matrimonio di Genovese con un'ex compagna avviene nel dicembre 2023.. Borruso ha conseguito la laurea con lode in Psicologia dopo il caso.. Sarah Borruso rompe il silenzio sul legame con Alberto Genovese: il libro che racconta l’abisso tra eccessi e perdita d’identità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Genovese, Sarah Borruso scrive: il racconto degli eccessi

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