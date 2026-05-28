Tenta di impedire la perquisizione in cella detenuto aggredisce due agenti nel carcere di Salerno
Un detenuto nel carcere di Salerno ha tentato di bloccare una perquisizione, aggredendo poi due agenti della polizia penitenziaria. Dopo aver cercato di impedire l'accesso, li ha minacciati e danneggiato gli arredi della cella. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi. La situazione si è risolta con l'intervento di altri agenti, che hanno riportato la calma. La direzione del carcere ha avviato le procedure disciplinari e di sicurezza previste.
Ancora sangue e violenza nel carcere di Salerno. Nella giornata di ieri, un detenuto, infastidito dalla perquisizione all'interno della sua cella, ha prima cercato di impedire l'accesso agli agenti della polizia penitenziaria, poi li ha minacciati ed ha danneggiato gli arredi della stanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Locri: Evasi due detenuti dal carcere, uno bloccato e l'altro è in fuga
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