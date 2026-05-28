Tenta di impedire la perquisizione in cella detenuto aggredisce due agenti nel carcere di Salerno

Notizia in breve

Un detenuto nel carcere di Salerno ha tentato di bloccare una perquisizione, aggredendo poi due agenti della polizia penitenziaria. Dopo aver cercato di impedire l'accesso, li ha minacciati e danneggiato gli arredi della cella. Nessuno degli agenti ha riportato ferite gravi. La situazione si è risolta con l'intervento di altri agenti, che hanno riportato la calma. La direzione del carcere ha avviato le procedure disciplinari e di sicurezza previste.