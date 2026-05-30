Le imprese edili hanno ottenuto deroghe per proseguire i lavori nei cantieri lungo la zona mare fino al 30 giugno, nonostante le numerose proteste degli operatori turistici. Federalberghi ha espresso dissenso, chiedendo di tutelare i turisti e limitare le attività rumorose. Il presidente dell’associazione ha ribadito la posizione dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte degli associati, sottolineando la necessità di intervenire per limitare i disturbi.

"Sono inaccettabili le deroghe ai cantieri in zona mare per continuare i lavori fino al 30 giugno". Federalberghi, con il presidente Claudio Montanari, fissa i paletti dopo le tante proteste ricevute dagli associati nelle ultime settimane. Dal primo giugno le attività rumorose nei cantieri della zona mare saranno vietate. Ma "abbiamo saputo che stanno arrivando deroghe". Intanto la pazienza degli associati è terminata. Già nel mese di maggio c’erano solo determinate ore durante la giornata in cui concentrare le attività rumorose, e "dalle proteste che abbiamo ricevuto non sarebbero stati rispettati gli orari. Stiamo raccogliendo tutte le informazioni e le segnalazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri rumorosi al mare: "Basta, tuteliamo i turisti"

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