Cantieri di notte sulla verde Orari modificati
Un’estate di cantieri notturni sulla linea "verde" e l’ultima corsa che si ferma prima del previsto: per i pendolari della Martesana in viaggio sulla tratta di Gessate, i mesi caldi richiederanno un occhio vigile sull’orologio. Dall’8 giugno al 3 ottobre, Atm avvierà importanti lavori di rinnovo della rete elettrica sulla M2, una manutenzione straordinaria che modificherà gli orari serali proprio sul finale di giornata. Chi è abituato a muoversi a ridosso della mezzanotte dovrà fare i conti con un coprifuoco anticipato per i treni diretti in centro: l’ultima corsa della metropolitana in partenza da Gessate, fissata alle ore 0.08, terminerà infatti a Lambrate senza proseguire oltre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Cantieri in A26, domenica notte di stop tra Arona e Gravellona: gli orari e i percorsi alternativi
Verona, miracolo verde tra i cantieri: nasce la lotta per lo stagnoA Verona, tra i cantieri dell’ex Provianda, si è scoperto uno stagno che ospita una varietà di specie di biodiversità.
Temi più discussi: Cantieri di notte sulla verde. Orari modificati; Dispositivi traffico per cantieri e manifestazioni; Cantiere Pigneto, i residenti contro i lavori per la nuova stazione: Rumori di notte e strade sporche; Ponte al Pino a Firenze, dalle 1.30 del 25 maggio scatta la chiusura al traffico per i lavori di RFI – Galleria fotografica.
#MaTOinforma dalle 2:30 di questa notte chiuso sottopasso Lanza per pulizia meccanizzata. Info traffico e cantieri su muoversiatorino.it/it/modifiche-v… #viabiliTO x.com
#Frosinone – Riapre il traffico a Piazzale De Matthaeis: la #viabilità torna alla normalità, cantieri di notte per l’asfalto | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #Btr #Piazzaledemattheis facebook
Best Ps5 Pro OLED monitor reddit
Perugia, per i cantieri del Metrobus si lavora anche di notte. Corsa per rispettare i tempiPERUGIA - I tempi dettati dal Pnrr sono stringenti e per rispettare la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per completare il Metrobus, scatta una proroga sugli orari dei cantieri, che diventano ... ilmessaggero.it
Fermo, i lavori sull’ A14 riprenderanno lunedì notte. Il peggioramento delle condizioni meteo induce a prolungare la sospensione dei cantieriFERMO Il maltempo prolunga la sospensione dei cantieri sull’autostrada A14. Ruspe e macchinari dovevano essere installati nuovamente nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, dopo la lunga sosta ... corriereadriatico.it