La sala Grisaldi è stata riaperta dopo lavori di ristrutturazione. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, con 35 persone battezzate. La ristrutturazione ha riguardato il patrimonio immobiliare, considerato importante per la comunità locale. L’intervento ha puntato a valorizzare gli aspetti estetici e funzionali dell’edificio, con attenzione alla conservazione della memoria storica e alla sostenibilità futura.

di Laura Valdesi SIENA La cura del patrimonio immobiliare, che è la ’casa’ dei dragaioli. L’attenzione a ciò che è bello ma anche funzionale, la tutela della memoria con lo sguardo rivolto al futuro. Ai tantissimi giovani di Camporegio. In attesa che la dea bendata strizzi l’occhio alla Contrada che, sulla carta, ad ora non corre nel 2026. "L’auspicio del priore per il Drago? Che a breve viva un Mattutino sereno e felice, che sia una bella festa titolare. E che dopo l’estrazione – chiosa l’onorando Luigi Sani – si apra per noi una lunga estate.". Partiamo proprio dall’appuntamento domani sotto palazzo pubblico: Camporegio gira e poi in Piazza ad attendere il verdetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camporegio si fa bello. Aperta la sala Grisaldi dopo la ristrutturazione. Oggi 35 battezzati

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