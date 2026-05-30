Alla scuola media di Pordenone, il condizionatore rotto non funziona da giorni e si prevede che sarà riparato solo dopo il weekend lungo. I tecnici incaricati arriveranno mercoledì mattina per intervenire sull’impianto di condizionamento, che al momento non garantisce raffreddamento negli ambienti scolastici. La situazione ha portato a temperature elevate all’interno delle aule, creando disagio tra studenti e insegnanti.

PORDENONE - «Alla media Lozer, i tecnici della ditta che ha predisposto l'impianto di condizionamento arriveranno mercoledì mattina. Mentre alla primaria Beato Odorico è tutto in funzione». A parlare, ieri, è stato l’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano. Il caso è ancora quello del “caldo tropicale” alla primaria e alla secondaria dell’istituto comprensivo Torre a Pordenone. Alla scuola media, il guasto all’impianto di ricircolo dell’aria (che nei giorni scorsi ha trasformato le aule in un forno) non è stato risolto, se ne parlerà mercoledì. Dopo il lungo ponte. Lo conferma anche il dirigente Vladimiro Giacomello: «I tecnici sono al lavoro da qualche giorno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Caldo torrido a scuola, l'istituto con il condizionatore rotto ancora per giorni: «Verrà ripristinato dopo il weekend lungo»

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Stamane mi sono fatta i codini (alla Emma Bunton per intenderci) per sopravvivere a questa giornata di caldo torrido ,avevo anche i jeans strappati e un genitore all’ingresso della scuola di mio figlio mi ha scambiata per una ragazza delle medie. Da Milano è x.com

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