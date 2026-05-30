Calciomercato Inter LIVE | stretta finale per Solet Kone o Curtis Jones?
L'Inter lavora per finalizzare gli acquisti di Solet, Kone e Curtis Jones. La trattativa per il difensore Solet si avvicina alla conclusione, mentre Kone e Jones sono ancora in fase di discussione. La società sta conducendo incontri e negoziazioni con i rappresentanti dei giocatori, con l’obiettivo di definire le operazioni nelle prossime ore. Non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali o cifre precise relative alle eventuali firme.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 30 MAGGIO Mercato Inter, il Bayern Monaco fa sul serio per Bisseck: i nerazzurri fissano il prezzo del difensore. 🔗 Leggi su Internews24.com
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