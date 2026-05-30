Calciomercato Inter LIVE | stretta finale per Solet Kone o Curtis Jones?

Notizia in breve

L'Inter lavora per finalizzare gli acquisti di Solet, Kone e Curtis Jones. La trattativa per il difensore Solet si avvicina alla conclusione, mentre Kone e Jones sono ancora in fase di discussione. La società sta conducendo incontri e negoziazioni con i rappresentanti dei giocatori, con l’obiettivo di definire le operazioni nelle prossime ore. Non sono stati ancora comunicati dettagli ufficiali o cifre precise relative alle eventuali firme.