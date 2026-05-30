Le boutique di lusso di via Roma a Cagliari chiudono i locali dedicati al cibo etnico. La decisione arriva dopo un calo di clienti e una diminuzione del turismo crocieristico nella zona. Le attività di ristorazione etnica sono state sostituite da negozi di alta moda e gioiellerie. La strada, che in passato era nota per l’offerta gastronomica internazionale, si sta trasformando in un circuito più esclusivo. La fine delle attività di ristorazione etnica si concentra principalmente nel settore del lusso.

? Domande chiave Cosa sta spingendo le boutique di lusso ad abbandonare via Roma?. Come influisce il turismo crocieristico sulla nuova mappa commerciale cagliaritana?. Perché il passaggio al fast food rischia di cancellare l'identità cittadina?. Quali conseguenze avrà questa trasformazione sul valore del centro storico?.? In Breve Cantiere urbano e flussi crocieristici accelerano il passaggio al food to go.. Rischio perdita identità culturale per via Roma e i suoi portici storici.. Nuovo modello commerciale intercetta flussi turistici low-cost e crocieristi.. Sostituzione boutique con fast food etnici e minimarket di prossimità.. Via Roma a Cagliari cambia volto: l’addio all’orologeria di lusso per il nuovo punto vendita di kebab turco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, via Roma cambia volto: addio al lusso per il cibo etnico

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CAGLIARI-ROMA: IL MANUALE PERFETTO DI COME NON SI ARBITRA

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