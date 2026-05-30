A partire dal 1° giugno, in via Adelina Zini a Marina di Massa, sarà in vigore il divieto di sosta senza limiti di tempo, con l’introduzione del disco orario. La zona interessata si trova tra il parcheggio di Santa Maria dei Servi e via Don Luigi Sturzo. La misura riguarda la regolamentazione della sosta durante il periodo estivo, anche se la stagione non è ancora iniziata. La modifica mira a gestire meglio la presenza di veicoli nella zona.

La stagione estiva non è ancora iniziata, ma a Marina di Massa si prepara già un piccolo cambio di abitudini: in via Adelina Zini, tra il parcheggio di Santa Maria dei Servi e via Don Luigi Sturzo, dal 1° giugno scatterà la sosta con disco orario. Un’ora al massimo, nei giorni feriali dalle 9 alle 17, fino al 30 settembre. Una misura semplice, quasi minimale, ma che interviene su uno dei punti più congestionati della zona mare. Il provvedimento nasce da un dato che gli uffici comunali conoscono bene: nei mesi estivi la domanda di parcheggio esplode e la rotazione si blocca. Le auto restano ferme per ore, spesso per l’intera giornata, e gli stalli diventano di fatto indisponibili per residenti, clienti delle attività e chi arriva solo per una commissione veloce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia al parcheggio. Scatta il disco orario in via Zini a Marina

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