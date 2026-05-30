Businessman dal 5 giugno il nuovo singolo di Ditonellapiaga
Il nuovo singolo di Ditonellapiaga, intitolato “Businessman”, sarà disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha annunciato l’uscita attraverso un post su LinkedIn, accompagnato da un annuncio di lavoro. Il brano sarà distribuito da BMGDischi belli e può essere già pre-salvato. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il singolo sarà accessibile da venerdì prossimo.
ROMA – È con un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Ditonellapiaga lancia il nuovo singolo “Businessman”, in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 giugno per BMGDischi belli già disponibile in pre save. L’annuncio della nuova posizione riprende e porta all’estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformandole in una caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni. “Ditonellapiaga Inc.”, è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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Ditonellapiaga lancia Businessman con un finto annuncio su LinkedIn e un tour estivoDitonellapiaga presenta il nuovo singolo Businessman, disponibile dal 5 giugno, e parte per un intenso tour estivo nei principali festival italiani. megamodo.com
Sono passati 5 giorni dall'uscita, cosa ne pensate di Cooking with Kindness? reddit