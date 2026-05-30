businessman dal 5 giugno il nuovo singolo di ditonellapiaga

Notizia in breve

Il nuovo singolo di Ditonellapiaga, intitolato “Businessman”, sarà disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha annunciato l’uscita attraverso un post su LinkedIn, accompagnato da un annuncio di lavoro. Il brano sarà distribuito da BMGDischi belli e può essere già pre-salvato. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il singolo sarà accessibile da venerdì prossimo.