Businessman dal 5 giugno il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Da lopinionista.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo singolo di Ditonellapiaga, intitolato “Businessman”, sarà disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali. L’artista ha annunciato l’uscita attraverso un post su LinkedIn, accompagnato da un annuncio di lavoro. Il brano sarà distribuito da BMGDischi belli e può essere già pre-salvato. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il singolo sarà accessibile da venerdì prossimo.

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ROMA – È con un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che Ditonellapiaga lancia il nuovo singolo “Businessman”, in uscita su tutte le piattaforme digitali da venerdì 5 giugno per BMGDischi belli già disponibile in pre save. L’annuncio della nuova posizione riprende e porta all’estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformandole in una caricatura ironica che sta già generando curiosità e interazioni. “Ditonellapiaga Inc.”, è alla ricerca di una figura professionale dai contorni volutamente esasperati, reperibilità continua, capacità di gestire call e mail anche in pieno agosto e attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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