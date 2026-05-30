bus gratuiti per il centro ultima corsa a mezzanotte

TODI – Ancora un potenziamento a Todi, in vista dell’estate, per il servizio di trasporto pubblico gratuito di collegamento al centro storico introdotto in via sperimentale dall’Amministrazione comunale nel 2024 e poi confermato e implementato in relazione a periodi e situazioni di particolare affluenza. L’estensione dell’orario di attività delle linee e delle navette arriva stavolta per far fronte all’aumento dei flussi turistici e ad un più intenso svolgimento di eventi e manifestazioni nel cuore antico della città. In pratica da giugno e fino al prossimo 13 settembre, la linea E sarà in funzione in tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino alle ore 24:00, rispetto al normale servizio quotidiano dalle 8:00 alle 20:00 di due linee, la A e la stessa E. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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