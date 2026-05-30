Bus gratuiti per il centro Ultima corsa a mezzanotte
A Todi il servizio di trasporto pubblico potenzia le corse estive, con bus gratuiti che collegano il centro città. La misura prevede l’offerta gratuita di passaggi fino a mezzanotte, per facilitare gli spostamenti serali dei cittadini e dei visitatori. L’iniziativa si inserisce nel piano di ampliamento delle opzioni di mobilità durante i mesi più caldi. La novità riguarda esclusivamente il servizio diurno e serale, senza modifiche alle altre fasce orarie o alle tariffe standard.
TODI – Ancora un potenziamento a Todi, in vista dell’estate, per il servizio di trasporto pubblico gratuito di collegamento al centro storico introdotto in via sperimentale dall’Amministrazione comunale nel 2024 e poi confermato e implementato in relazione a periodi e situazioni di particolare affluenza. L’estensione dell’orario di attività delle linee e delle navette arriva stavolta per far fronte all’aumento dei flussi turistici e ad un più intenso svolgimento di eventi e manifestazioni nel cuore antico della città. In pratica da giugno e fino al prossimo 13 settembre, la linea E sarà in funzione in tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, fino alle ore 24:00, rispetto al normale servizio quotidiano dalle 8:00 alle 20:00 di due linee, la A e la stessa E. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Hugo Clément, Artus... à la recherche des clés | FORT BOYARD FRANCE 2018 E07
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