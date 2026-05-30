Briga e Arianna Montefiori oggi a Verissimo il racconto della gravidanza e il lutto

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori di una bambina, nata il 25 marzo. La coppia ha condiviso con il pubblico la notizia della gravidanza e ha parlato anche di un lutto legato a questo periodo. La nascita di Allegra è stata annunciata recentemente. I dettagli sulla gravidanza e sui momenti difficili affrontati non sono stati specificati. La coppia non ha comunicato ulteriori informazioni sulla loro esperienza personale.

(Adnkronos) – Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori di una femminuccia, Allegra, nata lo scorso 25 marzo. Oggi nell'appuntamento con Verissimo-Le storie, è andata in onda la replica dell'intervista della coppia che risale allo scorso novembre quando i due hanno raccontato il lungo percorso affrontato prima di riuscire a coronare il loro sogno di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: È nata Allegra, la figlia di Briga e Arianna Montefiori: la storia di una gravidanza sofferta tra dolore e rinascita

Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori: è nata Allegra il 25 marzoIl cantante di 37 anni e l’attrice di 31 hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia, Allegra, nata il 25 marzo.

Temi più discussi: Briga e Arianna Montefiori ospiti a Verissimo; Morto Luigi Montefiori, noto come l'attore George Eastman: era il padre di Arianna, moglie di Briga; Briga in lutto, le parole per il suocero: Proteggi Arianna da , io non posso sostituirti; Arianna Montefiori, morto il papà George Eastman: chi era l’attore di spaghetti western.

Manca sempre meno… Briga e Arianna Montefiori non vedono l'ora di conoscere la loro bambina La dedica della futura mamma alla sua piccola: Grazie amore mio, ci hai fatto vivere i 9 mesi più STRAORDINARI e UNICI della nostra vita! Mamma, Papà e x.com

Briga sulla scomparsa del suocero George Eastman: Proteggi Arianna da lassù reddit

Briga e Arianna Montefiori: Siamo diventati genitori della piccola AllegraAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it

Briga e Arianna Montefiori: Allegra ha cambiato le nostre viteBriga e Arianna Montefiori raccontano a Verissimo come l'arrivo della piccola Allegra abbia cambiato la loro vita. libero.it