Briga e Arianna Montefiori oggi a Verissimo il racconto della gravidanza e il lutto

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori di una bambina, nata il 25 marzo. La coppia ha condiviso con il pubblico la notizia della gravidanza e ha parlato anche di un lutto legato a questo periodo. La nascita di Allegra è stata annunciata recentemente. I dettagli sulla gravidanza e sui momenti difficili affrontati non sono stati specificati. La coppia non ha comunicato ulteriori informazioni sulla loro esperienza personale.

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(Adnkronos) – Briga e Arianna Montefiori sono diventati genitori di una femminuccia, Allegra, nata lo scorso 25 marzo. Oggi nell'appuntamento con Verissimo-Le storie, è andata in onda la replica dell'intervista della coppia che risale allo scorso novembre quando i due hanno raccontato il lungo percorso affrontato prima di riuscire a coronare il loro sogno di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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