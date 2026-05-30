Il 2 giugno 1946, in Italia, le donne e gli uomini votarono insieme per la prima volta, scegliendo tra monarchia e repubblica. Settantaquattro anni dopo, a Boscoreale, si ricorda ancora quell’evento storico. La giornata è stata accompagnata da iniziative pubbliche e commemorative, con discorsi e manifestazioni che hanno coinvolto la comunità locale. La data segna un momento di svolta nella storia democratica del Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 2 giugno 1946 cambiò l’Italia: per la prima volta donne e uomini andarono insieme alle urne per scegliere tra monarchia e Repubblica. Ottant’anni dopo Boscoreale decide di riaprire quella pagina e di chiedersi che peso abbia oggi quel “sì”. L’associazione culturale Il Nuovo Vesuvio organizza un convegno ah hoc, inserito nella tredicesima edizione di “ Boscoreale e i suoi tesori culturali ”. L’ appuntamento è per venerdì 5 giugno alle 18.30 nella Sala Giunta del Comune, Piazza Pace 1. L’incontro è stato titolato “Quel sì alla Repubblica. 80 anni di voci, scelte e speranze”. Dopo i saluti del sindaco Pasquale Di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boscoreale, 80 anni dopo il 2 giugno, tra memoria e futuro

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