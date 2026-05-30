borghi in festa castellibro la potenza della lettura

Notizia in breve

Si è svolta a Castelmuuzio la rassegna Borghi in festa-Castellibro, dedicata alla promozione della lettura e della cultura. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori con iniziative per valorizzare le piccole comunità, evidenziando il ruolo della lettura nel contrastare lo spopolamento e l’isolamento. Sono state presentate attività volte a rafforzare l’identità locale e la consapevolezza tra gli abitanti. La manifestazione ha puntato sulla diffusione della cultura come strumento di sviluppo territoriale.