Borghi in festa-Castellibro La potenza della lettura

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolta a Castelmuuzio la rassegna Borghi in festa-Castellibro, dedicata alla promozione della lettura e della cultura. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori con iniziative per valorizzare le piccole comunità, evidenziando il ruolo della lettura nel contrastare lo spopolamento e l’isolamento. Sono state presentate attività volte a rafforzare l’identità locale e la consapevolezza tra gli abitanti. La manifestazione ha puntato sulla diffusione della cultura come strumento di sviluppo territoriale.

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CASTELMUZIO (Trequanda) La lettura, la conoscenza, la cultura, come strumenti per combattere lo spopolamento delle piccole comunità, per contrastare l’isolamento che spesso ne deriva, ma anche per rafforzare negli abitanti identità e consapevolezza. Dal programma di ‘Borghi in festa – Castellibro’, in programma a Castelmuzio, frazione di Trequanda, da domani al 2 giugno, traspaiono questi obiettivi che si concretizzano poi in un caleidoscopio di iniziative, di occasioni di incontro e di confronto che esaltano la socialità, accolgono gli estimatori del piccolo paese e vanno anche oltre lo spunto che può dare la letteratura. La manifestazione,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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