Bologna inaugurata la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’
È stata inaugurata a Bologna la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’. L’evento è stato promosso da due cittadini, secondo quanto riferito dall’organizzatore. Un rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato di avere delle speranze riguardo alla manifestazione, senza specificare ulteriori dettagli.
L'organizzatore Fortino: "Idea nata da due cittadini". L'assessore Campaniello: "S timiamo che sulla linea rossa il tram comincerà a caricare persone ad aprile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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