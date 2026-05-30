È stata inaugurata a Bologna la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’. L’evento è stato promosso da due cittadini, secondo quanto riferito dall’organizzatore. Un rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato di avere delle speranze riguardo alla manifestazione, senza specificare ulteriori dettagli.

L'organizzatore Fortino: "Idea nata da due cittadini". L'assessore Campaniello: "S timiamo che sulla linea rossa il tram comincerà a caricare persone ad aprile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, inaugurata la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’

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