Bologna inaugurata la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’

Da ilrestodelcarlino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È stata inaugurata a Bologna la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’. L’evento è stato promosso da due cittadini, secondo quanto riferito dall’organizzatore. Un rappresentante dell’amministrazione ha dichiarato di avere delle speranze riguardo alla manifestazione, senza specificare ulteriori dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'organizzatore Fortino: "Idea nata da due cittadini". L'assessore  Campaniello: "S timiamo che sulla linea rossa il tram comincerà a caricare persone ad aprile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna inaugurata la mostra 8216cantieri d8217arte in corticella8217
© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, inaugurata la mostra ‘Cantieri d’arte in Corticella’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Assisi, inaugurata la mostra ‘Franciscus, fratello in arte’

Temi più discussi: Mostra fotografica: I polacchi che liberarono l'Italia; Giuseppe Chiari 1926-2026. Partitura per un museo; Luigi Ghirri e Gianni Celati. Verso la foce; Fiabeska: le opere di Omar Galliani in mostra al Museo Rocca di Dozza.

bologna inaugurata la mostraMostra 'Cantieri d’arte': installazioni e dipinti colorano i lavori per il tram. Umarells in prima fila nonostante il caldoTaglio del nastro in Corticella per l’esposizione con 20 opere di 20 artisti da Bologna, dall’Emilia-Romagna e anche dal Messico. Campaniello: Abbiamo l'obiettivo Pnrr a portata di mano, che è giugno ... msn.com

Pictures of you: la mostra fotografica interattiva arriva a Pieve di CentoFino al 26 luglio la mostra fotografica interattiva Pictures of You, un progetto di Henry Ruggeri E Di Rebel House e con la collaborazione di Chiara Buratti, è a Pieve di Cento (Bologna). La mostra, a ... bolognatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web