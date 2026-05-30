Bologna colpo Tedesco | l’ingegnere arriva per il nuovo ciclo

Un nuovo allenatore è arrivato a Bologna per guidare il team nel prossimo ciclo. Si tratta di un ingegnere con un passato nel settore sportivo, che ha firmato un contratto biennale. La sua presenza è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sui termini economici dell’accordo. Le prime impressioni indicano che il tecnico prenderà in mano la squadra nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come influirà il modulo di Tedesco sulla continuità tattica del Bologna?. Quali sono i dettagli economici del contratto biennale con il tecnico?. Perché la rescissione dal Fenerbahce è l'ultimo ostacolo all'arrivo?. Chi sono gli altri allenatori esclusi per la guida rossoblù?.? In Breve Contratto biennale con opzione terza anno per circa 2-2,5 milioni di euro netti.. Tedesco deve risolvere il rapporto con il Fenerbahce dopo l'esonero di fine aprile.. Profilo tattico basato su 4-2-3-1 o 4-3-3 per garantire continuità con Motta e Italiano.. Eusebio Di Francesco e Palladino esclusi come alternative principali dopo la scelta del tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Abbiamo già il colpo di mercato imbattibile. Lo ha fatto il Bologna, sostituendo l'italiano Italiano nato in Germania con il tedesco Tedesco nato in Italia . Meraviglioso, aspettavo da anni questa cosa. #Bologna #Italiano #Tedesco #switch #italia x.com

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