Blocco ferrovie l’11 giugno | sciopero di 8 ore per i nuovi lotti
Il 11 giugno è previsto uno sciopero di otto ore nel settore ferroviario, legato alla divisione dei treni in tre lotti. I sindacati hanno deciso di aderire alla protesta, criticando la strategia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La divisione in più lotti ha suscitato dubbi sulla qualità dei servizi di trasporto e sulla gestione complessiva del settore ferroviario. La protesta coinvolgerà i lavoratori del settore e può influenzare i servizi durante la giornata.
? Domande chiave Come influenzerà la divisione in tre lotti la qualità dei viaggi?. Perché i sindacati rifiutano la strategia del Ministero delle Infrastrutture?. Quali rischi concreti comporta la frammentazione delle gare intercity?. Chi pagherà le conseguenze della nuova gestione dei servizi ferroviari?.? In Breve Sciopero dalle 9:01 alle 17:00 coinvolge Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Fast Confsal e Orsa.. Protesta contro la divisione del Ministero in tre lotti non equivalenti per servizi intercity.. Rischio instabilità contrattuale e impatto sulla qualità dei viaggi a lunga percorrenza..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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