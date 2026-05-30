Blocco ferrovie l’11 giugno | sciopero di 8 ore per i nuovi lotti

Notizia in breve

Il 11 giugno è previsto uno sciopero di otto ore nel settore ferroviario, legato alla divisione dei treni in tre lotti. I sindacati hanno deciso di aderire alla protesta, criticando la strategia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La divisione in più lotti ha suscitato dubbi sulla qualità dei servizi di trasporto e sulla gestione complessiva del settore ferroviario. La protesta coinvolgerà i lavoratori del settore e può influenzare i servizi durante la giornata.