BK Hacken-Hammarby domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 31 maggio alle 14:00 si gioca il decimo turno di Allsvenskan tra BK Hacken e Hammarby. Le due squadre sono le più vicine al Sirius in classifica. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per la partita. La sfida si svolge in un momento di confronto tra le inseguitrici della capolista. Le squadre cercano punti per migliorare la posizione in classifica.

Decimo turno di Allsvenskan e si affrontano le due più immediate inseguitrici del Sirius in classifica ovvero il BK Hacken e l’Hammarby. I Gettingarna sono al momento imbattuti in campionato come la capolista, ma hanno raccolto ben 5 pareggi in 9 gare e concesso ben 12 gol al passivo. Sono infatti solo 2 le gare in cui la squadra non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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