Elfsborg-BK Hacken lunedì 25 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Notizia in breve

Lunedì 25 maggio alle 19:00 si gioca la partita tra Elfsborg e BK Hacken, terzo in classifica. La sfida è valida per il nono turno di Allsvenskan e si svolge in casa dell’Elfsborg. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate. Nessuna variazione di orario o luogo è stata comunicata. La gara si preannuncia come una delle più interessanti del turno, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.