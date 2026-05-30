BK Hacken-Hammarby domenica 31 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 31 maggio 2026 alle 14:00 si gioca il decimo turno di Allsvenskan tra BK Hacken e Hammarby. Sono le due squadre che seguono più da vicino il Sirius in classifica. Le formazioni sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. Le quote e i pronostici sono stati diffusi dai bookmaker, che indicano favoriti alcuni risultati. La partita si svolge in un contesto di campionato con entrambe le squadre in cerca di punti.

Decimo turno di Allsvenskan e si affrontano le due più immediate inseguitrici del Sirius in classifica ovvero il BK Hacken e l’Hammarby. I Gettingarna sono al momento imbattuti in campionato come la capolista, ma hanno raccolto ben 5 pareggi in 9 gare e concesso ben 12 gol al passivo. Sono infatti solo 2 le gare in cui la squadra non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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