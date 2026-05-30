Il pilota di moto ha ottenuto la pole position al Mugello, dedicando la grafica del casco a un campione scomparso. Durante la conferenza stampa, ha espresso felicità per il risultato, menzionando la famiglia del campione per avergli concesso di usare il design speciale. La gara si svolgerà nel fine settimana e lui partirà in prima fila, con il casco decorato in suo onore.

Marco Bezzecchi scatenato nelle qualifiche del GP d’Italia. Il romagnolo dell’Aprilia ha infatti conquistato la pole position, settimo appuntamento del Mondiale, segnando anche il record della pista in 1'43"921 davanti alla Trackhouse di Raul Fernandez (+0"224) e all'altra Aprilia ufficiale di Jorge Martin (+0"363). Marc Marquez (Ducati) apre la seconda fila a 0"373 da Bezzecchi. Seguono Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati). Settima e nona le Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, in mezzo c'è la Honda LCR del brasiliano Diogo Moreira. Completano le prime quattro file le Ktm di Pedro Acosta ed Enea Bastianini e la Yamaha di Alex Rins. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi, super pole nel nome di Zanardi: "Felice, lui un grande dello sport e della vita"

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