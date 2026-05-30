Berruto ha commentato il momento del calcio italiano, definendolo un “abisso morale”. Ha affermato di essere preoccupato perché, a suo avviso, non si percepisce ancora la gravità dei problemi che attraversa il settore. Nel video diffuso, ha sottolineato la necessità di una svolta significativa per affrontare le criticità attuali.

di Francesco Spagnolo Berruto esprime la sua preoccupazione per il momento del calcio italiano sottolineando come c’è bisogno di una svolta importante. I dettagli. Il panorama calcistico del nostro Paese sta attraversando una fase complessa, contraddistinta da evidenti problematiche organizzative ed economiche. Durante l’evento di presentazione della Nuova Carta Etica dello Sport, l’ex commissario tecnico della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto ha offerto una riflessione schietta e pungente sulla situazione attuale del pallone tricolore. Il deputato, parlando ai microfoni di Calcio+TV, ha delineato uno scenario critico che supera i confini del rettangolo di gioco, scuotendo i vertici del sistema. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Berruto esprime tutta la sua preoccupazione: «Il calcio rappresenta un abisso morale e non vedo la percezione del problema» – VIDEO

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Mauro Berruto preoccupato: «Il calcio oggi rappresenta un abisso morale, finanziario e anche di risultati sportivi. Non vedo percezione della grandezza del problema!» – VIDEOMauro Berruto ha espresso preoccupazione per il calcio italiano, definendolo un “abisso morale, finanziario e di risultati sportivi”.