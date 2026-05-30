Beraldo è l'eroe a sorpresa del PSG | segna il rigore decisivo ma in Champions ha giocato 38 minuti

Notizia in breve

Beraldo, difensore convertito in centrocampista, ha realizzato il rigore decisivo che ha portato il PSG alla vittoria in Champions League. Ha giocato solo 38 minuti nel torneo, trascorrendo gran parte della competizione in panchina. Il suo gol ha deciso la finale, anche se la sua presenza in campo è stata limitata. La vittoria del club si è concretizzata con il suo contributo dal dischetto.