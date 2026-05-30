Batman & Robin | Anno Uno la nascita del mito del Dinamico Duo
Due fumettisti sono stati citati in tribunale per aver pubblicato opere che riproducono scene e personaggi di un celebre duo dei fumetti. La causa riguarda presunte violazioni di diritti d’autore e proprietà intellettuale. Le parti coinvolte si sono presentate davanti a un giudice per discutere le accuse di plagio e uso non autorizzato di personaggi e trame. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.
Back to the basics disse John Byrne, quando prese in mano I Fantastici Quattro. Ritorno alle basi, alla sostanza della formula che aveva reso la famiglia Richards uno dei pilastri della Casa delle Idee. Trovata geniale, ma passano pochi anni prima che Frank Miller dia la sua personale visione del ritorno alle origini dei personaggi con il concetto di Year One, l’Anno Uno. Non un racconto delle origini, quanto uno spaccato del primo anno di vita da supereroe di figura chiave come Batman, ricreando con Mazzucchelli una delle coppie più amate dei comics superoici. Anno Uno non rimane un unicum, ma diventa un filone narrativo, perfetto per raccontare i primi da supereroi – The Batman di Matt Reeves segue questo esempio, intenderci – ma lo adatta alle generazioni successive, sia di lettori che di autori. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Batman e Robin: Anno Uno era la storia che mancava
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