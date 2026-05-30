Batman & Robin | Anno Uno la nascita del mito del Dinamico Duo

Notizia in breve

Due fumettisti sono stati citati in tribunale per aver pubblicato opere che riproducono scene e personaggi di un celebre duo dei fumetti. La causa riguarda presunte violazioni di diritti d’autore e proprietà intellettuale. Le parti coinvolte si sono presentate davanti a un giudice per discutere le accuse di plagio e uso non autorizzato di personaggi e trame. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.