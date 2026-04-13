La storia di Dolce&Gabbana | dalla nascita del duo a oggi cosa sta cambiando

Dolce & Gabbana sono un duo di stilisti che ha iniziato la propria attività nel settore della moda diversi decenni fa. Fin dai primi anni, il loro stile si è contraddistinto per richiami alla Sicilia, al neorealismo italiano e a un’immagine di femminilità forte e decisa. Nel corso del tempo, il brand ha attraversato vari momenti di crescita e trasformazione, mantenendo sempre una forte identità legata alle radici culturali italiane.

Dolce & Gabbana: basta citarli e subito la mente evoca la Sicilia, il neorealismo italiano e l’immagine di una femme fatale in total black. Un immaginario costruito negli anni da Domenico Dolce e Stefano Gabbana, capaci di trasformare un’estetica riconoscibile in un vero e proprio impero che spazia dal prêt-à-porter all’Alta Moda, fino al beauty e al design. Oggi, però, quella stessa Maison si trova ad attraversare una fase di cambiamento. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza a dicembre 2025, con il passaggio del ruolo ad Alfonso Dolce formalizzato a gennaio 2026. A questa transizione si aggiunge una novità più recente sul fronte manageriale, con l’ingresso di Stefano Cantino come co-CEO.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La storia di Dolce&Gabbana: dalla nascita del duo a oggi, cosa sta cambiando Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison. Ep. 50 Dolce & Gabbana: i due sarti che hanno conquistato il mondo