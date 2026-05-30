In cinque mesi sono state elevate 24 sanzioni a Bari per violazioni legate agli affitti turistici. Le autorità hanno scoperto camere doppie dichiarate come singole attraverso controlli e verifiche. I proprietari che non comunicano gli ospiti rischiano sanzioni amministrative, mentre le autorità continuano a monitorare il rispetto delle norme. Le verifiche hanno coinvolto immobili situati in diverse zone della città. Le sanzioni sono state applicate in base alle violazioni riscontrate durante i controlli.

? Punti chiave Come sono state scoperte le camere doppie dichiarate come singole?. Quali sanzioni rischiano i proprietari che non comunicano gli ospiti?. Perché le ispezioni si sono concentrate proprio nel quartiere Madonnella?. Come influirà il turismo sommerso sulla sicurezza dei visitatori a Bari?.? In Breve 43 ispezioni effettuate tra gennaio e maggio 2026 da Nucleo Annona. Pernottamenti a Bari cresciuti del 22,9% rispetto al primo periodo 2025. 40 ospiti non comunicati nel Municipio V portano a denuncia secondo articolo 109 TULPS. Assessori Palone e Petruzzelli puntano su legalità e reinvestimento imposta di soggiorno. La Polizia Locale di Bari ha effettuato 43 ispezioni tra gennaio e maggio 2026, sanzionando 24 volte 8 diverse strutture ricettive per violazioni delle norme nazionali e regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, raid contro gli affitti turistici: 24 sanzioni in 5 mesi

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