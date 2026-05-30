Silvio Baldini ha dichiarato di non avere il curriculum necessario per allenare l’Italia e ha indicato i possibili candidati alla panchina azzurra. Mentre si prepara alle partite contro Lussemburgo e Grecia, il tecnico ha parlato del suo futuro e della guida della Nazionale, escludendo una lunga permanenza nel ruolo. Ha inoltre espresso interesse per i giovani, ma senza confermare un impegno a lungo termine.

Il commissario tecnico guarda ai giovani ma esclude una lunga permanenza alla guida della Nazionale. Mentre prepara le sfide contro Lussemburgo e Grecia, Silvio Baldini sorprende tutti parlando del proprio futuro e di quello della Nazionale italiana. Parole che arrivano in un momento delicato per il calcio azzurro e che raccontano la sua visione sul presente e sul domani. La dichiarazione che più ha colpito riguarda proprio la possibilità di restare a lungo sulla panchina dell’Italia. “Per allenare la Nazionale serve un curriculum che io non ho. Io spero di aiutare chi mi succederà”, ha affermato senza esitazioni. Una frase che sembra allontanare qualsiasi ipotesi di investitura definitiva e che, allo stesso tempo, apre il dibattito su chi potrebbe guidare l’Italia nel prossimo ciclo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Baldini: ‘Per allenare l’Italia serve un curriculum che io non ho’, poi indica chi vede sulla futura panchina azzurra

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Silvio baldini:La cosa più importante non è il risultato, ma il percorso

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