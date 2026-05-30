Nel 2026, i neopatentati potranno acquistare auto usate con potenza massima di 70 kW (95 CV). Questa restrizione mira a limitare le prestazioni dei veicoli per i guidatori alle prime esperienze. Prima di comprare, è fondamentale controllare che il veicolo rispetti i limiti di potenza e verificare lo stato generale dell’auto, inclusi eventuali danni o anomalie meccaniche.

Comprare l’usato è la scelta più frequente per la prima auto, ma anche sul mercato dell’occasione un neopatentato deve rispettare i limiti di potenza previsti dalla legge. La buona notizia è che la stragrande maggioranza delle utilitarie usate rientra senza problemi. Ecco quali modelli scegliere e, soprattutto, a cosa fare attenzione prima di firmare. I limiti valgono anche per le auto usate. È l’equivoco più comune: i limiti di potenza non dipendono dall’età dell’auto, ma dalla patente di chi guida. Un neopatentato non può mettersi al volante di nessuna vettura, nuova o usata, che superi i 105 kW (142 CV) di potenza massima o il rapporto di 75 kW per tonnellata. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Auto usate per neopatentati 2026: quali comprare e cosa controllare?

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