Augusta Montaruli ha risposto a Giuseppe Conte, affermando che si sta dando una notizia: l’epoca dei monologhi e del pensiero unico è finita. La dichiarazione si riferisce alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte del governo Meloni. Montaruli ha criticato indirettamente le posizioni di Conte, sottolineando che il governo attuale ha gestito il Pnrr in modo efficace. Non sono state riportate altre dichiarazioni o reazioni ufficiali.

Il fatto che il governo Meloni abbia gestito il Pnrr in modo virtuoso, no, Giuseppe Conte proprio non riesce a digerirlo. Circostanza su cui insiste Augusta Montaruli, che infilza il leader grillino con un parallelismo che mira ai tempi del lockdown. Lo scontro si è acceso dopo le dichiarazioni dell'ex presidente del Consiglio durante la trasmissione Tagadà su La7. Nel mirino di Conte è finita Confindustria, accusata di aver mantenuto un atteggiamento troppo morbido nei confronti dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Secondo il leader grillino, i vertici dell'associazione degli industriali sarebbero " stati buonissimi in questi anni con il governo Meloni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Augusta Montaruli contro Giuseppe Conte: "Gli diamo una notizia, l'era dei monologhi e del pensiero unico è finita"

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