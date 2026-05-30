atletica a scuola ecco decine di materassini

L’amministrazione comunale di Monghidoro ha ordinato decine di materassini per l’atletica scolastica. La richiesta riguarda gli impianti sportivi comunali, destinati alle attività di ginnastica e allenamenti degli studenti. La consegna è prevista entro breve, secondo quanto comunicato dall’ente. I materassini saranno utilizzati per le sessioni di allenamento e per le prove di salto. Nessuna informazione è stata fornita sui costi o sulle modalità di acquisto.

L’amministrazione comunale di Monghidoro ha espresso l’esigenza di dotare i propri impianti sportivi di materassini dedicati da utilizzare per i giovani che praticano le discipline di atletica, sia durante le lezioni che si tengono in orario scolastico, sia per i corsi che si svolgono in orario extrascolastico e Coop Reno ha sin da subito dimostrato la propria disponibilità a farsene carico. Andrea Mascherini, presidente di Coop Reno dice di non aver avuto dubbi sull’acquisto dei materassini per la scuola e per i giovani di Monghidoro: "Da sempre la scuola è al centro delle attività sociali della nostra cooperativa così come il rapporto con le istituzioni, alle quali siamo accanto in diversi progetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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