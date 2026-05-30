Durante l’evento in Assisi, sono stati raggiunti circa 2,8 milioni di spettatori, contribuendo a raccogliere fondi per persone fragili. Sono stati anche presentati i modi in cui le donazioni sostengono le giovani madri in difficoltà. Inoltre, alcuni volontari hanno condiviso le proprie esperienze sul lavoro svolto a Napoli, illustrando le attività di assistenza e supporto alle comunità locali.

? Punti chiave Come possono le donazioni aiutare le giovani madri in difficoltà?. Chi sono i volontari che hanno raccontato la realtà di Napoli?. Cosa sta succedendo alle scuole in Sudan dopo la guerra?. Come si può partecipare alla raccolta fondi fino al 30 giugno?.? In Breve Evento condotto da Carlo Conti con share televisivo del 18,3%. Progetti attivi a Napoli, Sudan e Monselice con supporto di Eni e Poste Italiane. Donazioni tramite numero 45515 o sito ufficiale fino al 30 giugno. Replica Rai programmata per domenica 28 giugno intorno alle ore 16. Ieri sera 2.800.000 spettatori davanti alla Basilica di San Francesco: la maratona della solidarietà accende il cuore degli italiani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, maratona di solidarietà: 2,8 milioni di spettatori per i fragili

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