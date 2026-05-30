Alle 18:00, alla Puskás Aréna di Budapest, si disputa la prima finale di Champions League tra due squadre considerate tra le più forti in circolazione. Entrambe hanno eliminato avversari di alto livello nelle fasi precedenti e arrivano alla sfida con una serie di vittorie in campionato e coppa. La partita si gioca su un campo di circa 67.5 metri di lunghezza e 48.5 di larghezza, davanti a un pubblico di migliaia di spettatori.

Alle diciotto in punto, alla Puskás Aréna di Budapest, per la prima volta nella storia della Champions League. Pare un’assurdità giocare una finale di Champions League a quest’ora, ma le cose stanno così. È una scelta della Uefa, pensata per i mercati asiatici e americani, per le tivù di mezzo mondo. Maxi interessi commerciali mascherati da attenzione per i tifosi. Ci si abituerà, o forse no. Quel che è certo è che questa finale avrebbe meritato qualsiasi orario: Arsenal contro PSG è la partita giusta, con le persone giuste in campo e in panchina, nel momento giusto. Due squadre che hanno appena vinto il loro campionato - la Ligue 1 i parigini, la Premier League i londinesi dopo ventidue anni di astinenza - e che ora vogliono tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arsenal PSG, la finale di Champions tra due macchine quasi perfette

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Arsenal. PSG. Champions League Final. Ultimate Tactical Preview.

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