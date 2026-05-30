Durante i lavori di costruzione di un nuovo ospedale a Aosta, sono stati danneggiati alcuni tigli presenti nell’area. Il Comune ha contestato i danni alle radici degli alberi, chiedendo chiarimenti su come siano stati distrutti gli alberi adulti durante gli scavi. Restano da determinare le responsabilità e chi dovrà sostenere i costi per il ripristino o il risarcimento dei danni. Le autorità locali stanno verificando le modalità di realizzazione dei lavori e le eventuali negligenze.

? Punti chiave Chi dovrà pagare concretamente per il danno alle radici dei tigli?. Come è stato possibile distruggere alberi adulti durante gli scavi?. Perché la compensazione ambientale non può sostituire il verde perduto?. Quali conseguenze avrà questo scontro tra Comune e Regione?.? In Breve L'assessore Corrado Cometto chiede compensazioni immediate alla società di scopo regionale.. L'abbattimento di due tigli adulti richiede modifiche temporanee alla viabilità locale.. Il danno alle radici avviene durante le fasi di scavo del cantiere.. La perdita del verde urbano impatta il paesaggio di corso Saint Martin de Corléans.. Due tigli adulti di corso Saint Martin de Corléans aostainesi devono essere abbattuti a causa di danni alle radici causati dal cantiere del nuovo ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta: il cantiere dell’ospedale danneggia i tigli, il Comune contesta

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