Anna Lodi, che ha lavorato nella sartoria del Teatro alla Scala, si è specializzata nella creazione di gioielli e accessori per opere e balletto. In passato, ha creato e venduto piccoli orecchini e collane da bambina. Ora realizza pezzi unici che raccontano una storia, combinando il suo background nel design e nell’arte. La sua esperienza spazia dalla sartoria artistica alla creazione di gioielli personalizzati, con un focus su pezzi che uniscono artigianalità e narrazione.

"Quando ero piccola amavo creare e vendere piccoli orecchini e collane. Poi mi sono affacciata al mondo del design e dell’arte, ho fatto corsi e ho lavorato nella sartoria del Teatro alla Scala dove mi sono specializzata nella creazione di gioielli e accessori per opere e balletto. Nel 2005 ho fondato il mio laboratorio e il mio marchio: un sogno che è diventato realtà attraverso la maestria artigianale". Milanese di nascita e formazione Anna Lodi, 52 anni, sceglie tutti gli anni di partecipare alla manifestazione dedicata al mondo dell’ artigianato perché crede nel valore di questo appuntamento non solo come luogo per far conoscere le sue creazione, ma anche come luogo d’incontro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anna Lodi: dalla sartoria ai gioielli: "Pezzi unici, raccontano una storia"

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