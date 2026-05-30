Ancona tecnici giudiziari in piazza | rischio blocco dei processi

A Ancona, i tecnici giudiziari sono in piazza, e questa azione potrebbe portare al blocco dei processi giudiziari. La mancanza di questi professionisti potrebbe impedire lo svolgimento regolare delle udienze e delle attività legali. Il Ministero della Giustizia non ha preso parte ai tavoli sindacali relativi a questa protesta. La situazione riguarda soprattutto i rischi concreti per il funzionamento delle procedure giudiziarie nella città.

? Domande chiave Cosa rischiano concretamente i processi ad Ancona senza i tecnici?. Perché il Ministero della Giustizia non partecipa ai tavoli sindacali?. Come influirà la scadenza degli appalti sulla continuità dei verbali?. Chi gestirà i nuovi bandi per evitare il blocco dei tribunali?.? In Breve Almeno 20 fonici, trascrittori e stenotipisti manifestano davanti al Palazzo di Giustizia.. Angelica Bravi della Filcams Cgil denuncia assenza vertici Ministero nei tavoli contrattuali.. Presidio sindacale concentrato tra le ore 10 e le 12 con Fisascat Cisl e Uil.. Rischio paralisi udienze per scadenza contratti con cooperativa esterna senza nuovi bandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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