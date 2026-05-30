Durante l'edizione del Grande Fratello 2024, Amanda Lecciso ha avuto un momento di attenzione pubblica. In una scena, ha raccontato di aver visto Javier Martinez nudo. La confessione è stata fatta durante una conversazione tra i concorrenti, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni. La scena ha suscitato curiosità tra i telespettatori, considerando il passato di Lecciso come concorrente del reality.

Amanda Lecciso è stata tra le concorrenti più apprezzate dell'edizione del Grande fratello andata in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. La sorella di Loredana si trova in questi giorni sull'isola di Capri dove sta partecipando alla nuova edizione di Vip champion, insieme ad altri personaggi del mondo dello spettacolo. In questa circostanza, la donna ha avuto modo di riabbracciare Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio con quest'ultimo, l'ex concorrente del Grande fratello si è resa protagonista di un siparietto social che ha fatto sorridere il popolo social. Tutto è iniziato quando Amanda Lecciso ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si vede Javier Martinez infilarsi una maglietta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amanda Lecciso, siparietto con Javier Martinez: “Era nudo”, cos’è successo

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