Almanacco del 30-05-2026
Il 28 maggio, la chiesa celebra alcune festività e ricorrenze religiose. In questa data, si svolgono eventi e celebrazioni di diversa natura, secondo il calendario liturgico. La giornata può includere messe, processioni e altre manifestazioni religiose. È una data che coinvolge diverse comunità e pratiche religiose, senza specificare ulteriori dettagli sui singoli eventi.
almanacco del giorno giovedì 28 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Emilio Martiri di Sardegna San Germano vescovo di Parigi vissuto Nel III secolo noto per la sua grande generosità verso i poveri e prigionieri auguri a tutti coloro che portano questi nomi andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia nel 1961 nasce Amnesty International tutto comincia a oggi quando l'avvocato britannico Peter benenson pubblica un giornale del Tower l'articolo i prigionieri dimenticati nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Almanacco 03 Aprile 2026
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