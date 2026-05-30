Il Milan di Allegri ha registrato 15 calciatori infortunati, mentre il Napoli ne ha avuti 24 negli ultimi due anni. Tra gli infortuni del Milan, quattro riguardano problemi al polpaccio. Durante lo stesso periodo, i tifosi napoletani hanno vissuto molte preoccupazioni legate agli infortuni sotto la gestione di Antonio Conte.

Gli infortuni non sono mancati anche al Milan di Allegri. Il Napoli e i tifosi napoletani hanno avuto in questi due anni con Antonio Conte il terrore degli infortuni. Si è letto numerose volte di un infortunio “al muscolo soleo”, tant’è che ormai, nella prima stagione di Conte soprattutto, era quasi diventata una prassi. Ora il tecnico è Max Allegri, che arriva da una stagione al Milan in cui ha avuto diversi giocatori fermi ai box. Ma non per il soleo. L’infortunio di moda in casa rossonera è quello al polpaccio, che ha colpito durante la stagione quattro calciatori del Milan: Maignan, Athekame, Rabiot e Leao. Non sono stati gli unici, però, a restare ai box almeno due settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri e gli infortuni: 15 calciatori ko al Milan (al Napoli 24) di cui 4 al polpaccio

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