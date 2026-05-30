All'assemblea di Confindustria governo e industriali hanno descritto un'Europa miope ma è l’Italia che non ci vede
Durante un'assemblea di Confindustria, il governo e gli industriali hanno criticato l'Europa, definendola miope. Tuttavia, è stato evidenziato che l'Italia, invece, applica norme europee con ulteriori vincoli nazionali. La discussione si è concentrata sulla percezione di una mancanza di visione europea, mentre si è sottolineato che il Paese aggiunge restrizioni ai testi originari delle direttive comunitarie.
Durante l'assemblea di Confindustria Giorgia Meloni ed Emanuele Orsini hanno recitato lo stesso copione contro l'Europa, dimenticando che, quando l'Italia recepisce una direttiva europea, ci aggiunge strati di vincoli che nel testo originale non esistono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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