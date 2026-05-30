All'assemblea di Confindustria governo e industriali hanno descritto un'Europa miope ma è l’Italia che non ci vede

Notizia in breve

Durante un'assemblea di Confindustria, il governo e gli industriali hanno criticato l'Europa, definendola miope. Tuttavia, è stato evidenziato che l'Italia, invece, applica norme europee con ulteriori vincoli nazionali. La discussione si è concentrata sulla percezione di una mancanza di visione europea, mentre si è sottolineato che il Paese aggiunge restrizioni ai testi originari delle direttive comunitarie.