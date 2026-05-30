alex pineschi e la cancel culture del coraggio

Alex Pineschi è morto nel Donbass, provocando una reazione automatica nella stampa italiana. La notizia ha suscitato commenti e riflessioni sui social e sui mezzi di informazione, senza approfondimenti specifici sui dettagli dell’accaduto. La copertura si è concentrata sulla sua figura e sulla vicenda, senza ulteriori informazioni su circostanze o cause della morte.

Roma, 30 mag – La morte di Alex Pineschi nel Donbass ha prodotto, nella stampa italiana, una reazione ormai automatica. Prima ancora del rispetto, prima ancora della ricostruzione biografica, prima ancora del pudore davanti a un uomo morto in guerra, è arrivata la parola d’ordine con cui chiudere subito il personaggio dentro un’etichetta: contractor. Termine abbastanza inglese da sembrare tecnico, abbastanza opaco da sottrarsi alla responsabilità morale di ciò che insinua, abbastanza sporco da ottenere l’effetto desiderato. Perché nel linguaggio giornalistico italiano contractor non indica quasi mai una categoria precisa di professionisti. È un modo educato per dire mercenario. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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