Sarah Borruso, ex fidanzata di Alberto Genovese, ha rivelato che lui trascorreva giorni senza dormire o mangiare, partecipando a feste con droghe, promiscuità e after interminabili. Ha anche riferito che il suo matrimonio con un’altra donna era doloroso. Dopo aver mantenuto il silenzio per diversi anni, ha deciso di rendere pubbliche queste informazioni.

Dopo aver scelto per anni il silenzio, Sarah Borruso, l’ex fidanzata di Alberto Genovese, ha deciso di uscire allo scoperto. E dopo l’intervista concessa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha pubblicato il libro Anatomia di un sentimento. Storia privata di un fatto pubblico, che per lei ha un significato preciso: “Non per dire soltanto ‘guardate cosa è successo’, ma per dare un significato a quell’esperienza”, spiega in una lunga intervista a Vanity Fair. Insomma, un modo per andare oltre la vicenda mediatica – quella di Terrazza Sentimento -, culminata con una condanna ad oltre sei anni per Genovese (per detenzione e cessione di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Genovese? Giorni senza dormire e senza mangiare, le feste erano senza limiti. Si viveva tra droghe, promiscuità sessuale e after interminabili. Il suo matrimonio con un’altra? Doloroso”: così Sarah Borruso

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