Due gruppi si sono affrontati in una rissa su un marciapiede ad Albenga, durante la quale uno di loro ha usato un cartello come arma. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro. I partecipanti sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari per ricostruire la vicenda e identificare i coinvolti. Nessuno è rimasto ferito gravemente.

? Domande chiave Cosa ha scatenato lo scontro tra i due gruppi di persone?. Come hanno fatto i rissosi a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri?. Chi sono i responsabili identificati grazie ai video circolati sui social?. Perché la tensione è degenerata in un attacco con oggetti contundenti?.? In Breve Scontro avvenuto alle ore 21 del 29 maggio in viale Pontelungo ad Albenga.. I carabinieri sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dai testimoni sul posto.. Video sui social documentano inseguimenti e aggressioni fisiche tra i vari gruppi.. Autorità aprono fascicolo per identificare i responsabili tramite le immagini registrate.. Una violenta rissa è scoppiata in viale Pontelungo ad Albenga intorno alle 21 di ieri, 29 maggio, quando un marciapiede si è trasformato nel teatro di uno scontro tra diversi gruppi di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, rissa su un marciapiede: usano un cartello come arma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caos in discoteca ad Albenga: rissa tra 15 giovani e due arrestiNella notte tra sabato e domenica, una rissa si è verificata fuori dalla discoteca Essaouira ad Albenga, coinvolgendo circa 15 giovani provenienti...

Trasporti, quasi 7 italiani su 10 non usano l’autobus: ripercussioni su ambiente e saluteUno studio rivela che quasi il 70% degli italiani non utilizza l'autobus come mezzo di trasporto quotidiano.

Argomenti più discussi: Rissa in viale Pontelungo ad Albenga: cartello stradale divelto e usato come arma; Risse, resistenza e danneggiamenti: weekend di interventi per i carabinieri; Albenga in ginocchio: il commercio tradizionale, familiare e le botteghe storiche. L’identità commerciale e il boom di attività del Bangladesh – 2 / IVG.it: la città ha cambiato volto e i dati certificano il successo; Scene da fare west in viale Pontelungo ad Albenga, tra scazzottate e inseguimenti e caccia ai responsabili.

Rissa in viale Pontelungo ad Albenga: cartello stradale divelto e usato come armaRissa in viale Pontelungo ad Albenga: cartello stradale divelto e usato come arma ... msn.com