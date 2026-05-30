al via i lavori nuova scuola al polo di piane

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova scuola al Polo di Piane, a Falerone. La struttura, destinata a infanzia e primaria, ospiterà oltre 200 studenti. La scuola si svilupperà su un’area dedicata e sarà completata nel prossimo periodo. Il cantiere ha preso avvio nelle ultime settimane e si concentra sulla realizzazione degli spazi educativi. La nuova struttura si inserisce nel progetto di ampliamento del Polo scolastico locale.