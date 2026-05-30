Al via i lavori Nuova scuola al Polo di Piane
Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova scuola al Polo di Piane, a Falerone. La struttura, destinata a infanzia e primaria, ospiterà oltre 200 studenti. La scuola si svilupperà su un’area dedicata e sarà completata nel prossimo periodo. Il cantiere ha preso avvio nelle ultime settimane e si concentra sulla realizzazione degli spazi educativi. La nuova struttura si inserisce nel progetto di ampliamento del Polo scolastico locale.
In corso a Falerone i lavori per la realizzazione della nuova scuola che completerà il Polo di Piane, destinata a ospitare infanzia e primaria per oltre 200 alunni. L’intervento entra così nella fase operativa, segnando un passaggio concreto nel programma di ricostruzione pubblica dopo il sisma. "Il progetto prevede la costruzione di un edificio completamente nuovo, pensato per garantire standard di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualità degli spazi didattici – spiega il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli –. Con l’apertura del cantiere prende forma uno degli interventi più rilevanti per il territorio, un’opera attesa dalla comunità che consentirà di restituire un presidio scolastico moderno, funzionale e adeguato alle esigenze educative del territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Brescia - Il secondo lotto del nuovo polo scolastico e culturale.. (18.12.25)
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