Al Roland Garros si fa festa per il PSG campione della Champions | il gioco viene sospeso

Durante il match tra Auger-Aliassime e Nakashima, un errore nel tiro finale di rigore ha scatenato la festa dei tifosi del PSG, che si sono radunati sugli spalti del Roland Garros. In quel momento, i sostenitori hanno interrotto il gioco per festeggiare la vittoria della squadra nella Champions League. La partita è stata temporaneamente sospesa mentre i tifosi esultavano per il trionfo del club.

Durante il match Auger-Aliassime-Nakashima Gabriel sbaglia l'ultimo rigore e in quel momento scatta la festa dei tifosi del PSG pure al Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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