Vanessa e Stefania hanno vinto un assegno da 100.000 euro durante una trasmissione televisiva. Le due concorrenti hanno deciso di rischiare giocando con coraggio, ma nel loro pacco si trovava un colpo di scena che avrebbe potuto cambiare l’esito. La puntata si è conclusa con la consegna dell’importo stabilito, senza ulteriori dettagli sulla possibile maxi vincita sfiorata. La trasmissione si è conclusa con la consegna del premio ai partecipanti.

Archiviata l’incredibile e memorabile partita dell’umbro Francesco, Affari Tuoi, con la conduzione di Stefano De Martino, ha lasciato spazio a due sorelle piemontesi, pronte a vivere il loro momento sul palco del destino. Protagonista della serata Vanessa, la titolare, che ha deciso di farsi accompagnare dalla sorella minore Stefania. Un legame forte, il loro, che ha dato un significato ancora più profondo al gioco: Vanessa ha scelto di partecipare non solo per realizzare alcuni sogni personali, ma anche per dare una mano concreta alla sorella, impegnata negli studi universitari che attualmente si sostiene da sola. Hanno investito tanto coraggio e tantissima energia in questa partita, terminata con un colpo di scena. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Vanessa e Stefania giocano con coraggio e incassano assegno a 6 cifre: sfiorata maxi vincita

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