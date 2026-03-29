È stata annunciata la fine della serie televisiva dedicata al personaggio di Imma Tataranni, interpretato da un’attrice nota. L’ultima puntata della quinta stagione andrà in onda domenica 29 marzo 2026, segnando la conclusione della produzione. La notizia è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali motivazioni dietro questa decisione.

Il sipario cala definitivamente su una delle serie più amate della televisione italiana. Con la messa in onda dell’ultima puntata della quinta stagione, prevista per domenica 29 marzo 2026, si conclude ufficialmente il percorso di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. La notizia, che ha colpito duramente il cuore dei telespettatori più affezionati, trova conferma nelle parole dello sceneggiatore Salvatore De Mola, il quale ha spiegato le ragioni dietro questa scelta dolorosa ma consapevole. La protagonista Vanessa Scalera ha infatti deciso di abbandonare i panni del magistrato di Matera, ritenendo che il ciclo narrativo del personaggio sia ormai giunto a una naturale e soddisfacente conclusione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Imma Tataranni addio, la notizia è appena arrivata. Ma c’è una sorpresa!

Articoli correlati

Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: "Per sette anni ho fatto l'amore con Imma, ora la lascio"Vanessa Scalera lascia Imma Taranni, amatissimo personaggio della serie tv di Rai 1.

Leggi anche: Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: “Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera”

Tutto quello che riguarda Imma Tataranni

Temi più discussi: Imma Tataranni 5, Vanessa Scalera e il finale della serie TV: Era giusto farlo. Poi chiarisce il motivo dell'addio; Vanessa Scalera su Rocco Papaleo: Bacia benissimo. Poi sull'addio a Imma Tataranni: Tirare la corda non fa bene; Ecco come finisce per sempre Imma Tataranni, stasera in tv e streaming; Imma Tataranni 5, la trama dell’ultima puntata: nel finale del 29 marzo trionfa l'amore tra Imma e Pietro.

Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: Ipotesi film su Imma con Vanessa ScaleraIl finale di Imma Tataranni 5 segna la chiusura della serie tv. Vanessa Scalera lascia il ruolo del sostituto procuratore. La Rai sta valutando se attingere ancora all’universo creato da Mariolina ... fanpage.it

Come finisce Imma Tataranni 5. La PM lascerà Matera per trasferirsi a Milano?Il corpo di un uomo sulla trentina viene trovato privo di vita nella cisterna più antica di Matera. Canio è stato ucciso con un colpo di pistola alla nuca. Si tratta del lavoro di un professionista. I ... iodonna.it

Domenica 29 marzo in prima serata su Rai1 quarto e ultimo appuntamento con Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la serie tv in quattro puntate con protagonista Vanessa Scalera nei panni del celebre procuratore di Matera e diretta da Francesco Amat - facebook.com facebook