L'ex calciatore e opinionista ha commentato l'ingaggio di un ex allenatore di Juventus e Milan con una frase che suggerisce che le persone coinvolte non sono consapevoli delle proprie azioni. La disputa tra i due si è protratta nel tempo, con continui scontri pubblici. La lite ha coinvolto anche altri commentatori e ha attirato l'attenzione dei media sportivi, diventando un tema ricorrente nelle discussioni sul calcio italiano.

Deve essere stato un duro colpo per Daniele Adani la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri. L’opinionista tv, che non perde occasione per rimarcare la propria devozione a Diego Armando Maradona e, certamente in minor misura anche ad Antonio Conte, da lui glorificato a più riprese per i recenti successi in azzurro, non ha mai nascosto il legame profondo con la piazza napoletana. Tanto che alla notizia di Allegri successore di Conte, ha immediatamente pubblicato una storia Instagram. Il video ha come protagonista Maradona, che cita “i mediocri che si credono grandi”, mentre la didascalia è: “Perdonali perché non sanno quello che fanno”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adani vs Allegri: "Diego perdonali, non sanno quello che fanno". Tutte le puntate della lite infinita

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Adani intervista Allegri post Milan-Juventus 0-0.Allegri:Rafa e Pulisic hanno avuto poche occasioni

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Adani posta un video di Maradona e scrive: “Perdonali, perché non sanno quello che fanno”Adani ha condiviso un video di Maradona accompagnato dalla didascalia: “Perdonali, perché non sanno quello che fanno”.

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Temi più discussi: Lo dice sempre Allegri: conta chi vince. E allora si assume la responsabilità. Il Milan non è un circo: il discorso di Adani; Lazio, Cataldi si opera per risolvere la pubalgia: sarà disponibile per il ritiro; Adani critico su Allegri-Napoli, tira in ballo Maradona: Mediocri che si credono grandi! Diego, perdona loro; Allegri a Napoli, la reazione di Adani sui social con Diego: Perdona loro….

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